В среду, 15 июля, состоялся телефонный разговор федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. У Меркель сообщили, что лидеры обсудили реализацию Минских соглашений.

Об этом пишет пресс-служба Федерального правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель позвонила сегодня президенту России Владимиру Путину. В центре внимания беседы была реализация Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили, как бороться с эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии", - сказано на сайте правительства ФРГ.

Ранее "Страна" приводила комментарий пресс-службы Кремля по поводу беседы. Там отметили, что Путин и Меркель негативно оценили недавние заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер.

Под заявлениями главы стран имели в виду в том числе призыв вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова к Западу поддержать пересмотр Минских соглашений.