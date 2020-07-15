Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразили глубокую обеспокоенность в связи с сокращением вакцинации детей из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ при содействии представителей ЮНИСЕФ.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили о вызывающем обеспокоенность снижении числа детей, которые получают необходимые для жизни вакцины в мире. Эти сбои угрожают свести на нет с трудом достигнутый прогресс в расширении охвата детей и подростков более широким спектром вакцин", - указано в сообщении.

Отмечается, что эти снижение вакцинации может быть вызвано перебоем поставок препаратов. Так, зс начала пандемии в мире известно уже о 13,5 случаях заражения коронавирусом. Более полумиллиона из них скончались, еще 8 миллионов успешно преодолели болезнь.

"Вакцины являются одним из самых мощных инструментов в истории общественного здравоохранения, и сейчас иммунизируют больше детей, чем когда-либо прежде. Но пандемия поставила эти выгоды под угрозу. Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем COVID-19. Но так не должно быть. Вакцины можно безопасно доставлять даже во время пандемии, и мы призываем страны обеспечить продолжение этих жизненно важных программ", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Напомним, в Украине 70% детей в возрасте до года не сделали все прививки, предписанные Минздравом и только 30% прошли вакцинацию по графику. В июне по сравнению с маем количество прививок детей увеличилось. Между тем, детям до года обязательно необходимо провести все прививки в соответствии с Календарем прививок.

Как сообщала "Страна", ученые из Нидерландов выявили зависимость между распространением вирусов, в том числе нового коронавируса, и наличия пыльцы в воздухе. Это может помочь созданию точных прогнозов новых вспышек вирусных респираторных заболеваний.