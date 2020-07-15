Названы самые зараженные коронавирусом области. pixabay.com

Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 15 июля к ослаблению ограничений не готовы шесть регионов. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

  1. Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. 
  2. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.
  3. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%.
  4. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Волынская и Харьковская области из-за процента выявления; Донецкая и Черниговская области из-за тестирования населения; Винницкая область из-за динамики распространения коронавируса и Закарпатская область сразу по двум пунктам: загруженность больничных коек и процент выявления. 

Одесская и Ровенская области покинули список со вчерашнего дня, однако их заменила Харьковская. Таким образом к ослаблению карантина на сегодняшний день не готовы шесть регионов. 

Названы самые зараженные коронавирусом области

Напомним, группа ученых из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснила, как уничтожить новый тип коронавируса Covid-19 за 25 секунд. По их данным, это можно сделать с помощью ультрафиолетового света, который используется в качестве дезинфицирующего средства против вирусов и бактерий уже более 40 лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве группа женщин нарушала правила карантина и публично отрицала коронавирус, призывая людей снимать маски. Шествие активистов возглавила дама с метлой и в косметической маске на лице, за руку она держала ребенка.

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