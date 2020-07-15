Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ
Глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины.
Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.
Соответствующий документ под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.
Завтра эту кандидатуру рассмотрят на профильном комитете.
Кирилл Шевченко считается близким к прозападному лобби (так называемым "соросятам"). Также как и нынешняя команда, которая руководит Нацбанком.
Ранее "Страна" сообщала, что в разговоре с Зеленским директор МВФ указала на недопустимость давления на НБУ и рекомендовала сохранить независимость регулятора.