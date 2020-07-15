Появился новый кандидат на должность главы НБУ. Фото: ukrgasbank.com

Глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины.

Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий документ под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Завтра эту кандидатуру рассмотрят на профильном комитете. 

Кирилл Шевченко считается близким к прозападному лобби (так называемым "соросятам"). Также как и нынешняя команда, которая руководит Нацбанком.

Ранее "Страна" сообщала, что в разговоре с Зеленским директор МВФ указала на недопустимость давления на НБУ и рекомендовала сохранить независимость регулятора.

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