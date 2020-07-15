Правоохранители освободили предпринимателя Сергея Ткаченко, который был похищен и удерживался в течение двух недель, а также задержала троих преступников.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в своем Телеграм-канале.

Как отмечается, в ходе плана "перехват" правоохранители разыскали автомобиль и людей, вероятно, причастных к похищению человека.

"Сегодня днем патрульные получили ориентировку на автомобиль Subaru, на котором передвигались лица, вероятно, причастные к похищению человека… Subaru удалось обнаружить и остановить на Кольцевой дороге. Все трое находившихся в салоне авто задержали стражи порядка", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Твиттере вечером в среду сообщил об освобождении Ткаченко.

"В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье", - написал Аваков.

Как уточнил заместитель министра МВД Антон Геращенко, были задержаны трое злоумышленников. Они держали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева. Он был прикован к батарее, преступники его пытали, били и издевались, вымогая деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - написал Геращенко на своей странице в Facebook, поблагодарив сотрудников полиции и особенно сотрудников уголовного розыска за спасение жизни человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, акционера крымского судоремонтного завода "Южный". Его семья считала, что за этим стоят российские спецслужбы, в частности ФСБ РФ.

Как сообщалось, гражданин Испании заявил, что его жену похитили в Донецке после того, как она убрала с балкона российский флаг.