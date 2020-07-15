Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук 20 июня пообщался с журналистом Дмитрием Гордоном. В трехчасовой беседе была затронута тема его прослушки. По словам экс-чиновника, он до сих пор не знает, кто ее организовал, но уверен, что это было выгодно нардепу Александру Дубинскому и олигарху Игорю Коломойскому.

Запись интервью появилась 14 июля на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гончарук сказал, что ему было бы интересно узнать имя того, кто организовал прослушку - "и как гражданину, и как премьер-министру".

"Я считаю, что весь этот хаос с прослушками, кроме того, что это создает недоверие к правоохранительным органам, это четко показывает огромному количеству негодяев в стране, что так можно. Что можно прослушивать человека, потом его шантажировать чем-то. Я считаю, что ни один украинец не может чувствовать себя в безопасности", - заявил собеседник Гордона.

Он добавил, что диалог премьер-министра с председателем Нацбанка всегда содержит инсайдерскую информацию, которая может быть использована, чтобы заработать денег. Гончарук уверен, что в цивилизованной стране организаторы прослушки уже давным-давно отбывали бы тюремный срок.

Но в Украине все не так.

Городон поинтересовался, как экс-чиновник относится к версии о том, что его записывала заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Я думаю, это чушь. Всегда ищи, кому выгодно. Вот простое, понятное правило. Я уже молчу о том, что всем ясно, кто их монтировал... Насколько я знаю из публичных источников, их монтировали сотрудники телеканала "1+1", - сказал бывший премьер.

На вопрос, кому же были выгодны пленки Гончарука, он ответил, что "это точно было выгодно, чтобы сорвать подписание меморандума с МВФ", посеять конфликт в команде и испортить отношения с президентом.

"Кроме того, что это было выгодно русским, то, что это было выгодно и делалось господином Дубинским в интересах Игоря Коломойского - у меня нет никаких сомнений", - резюмировал экс-премьер.

Он высказал уверенность, что это была спланированная атака на правительство с целью испортить отношения с президентом. И это получилось.

Смотрите запись с 52:14

Ранее "Страна" публиковала полную запись скандального совещания у Гончарука.

Мы также приводили слова сотрудника СБУ о том, что дело о пленках Гончарука мертво, и скоро его окончательно похоронят.