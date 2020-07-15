В Минздраве рассказали о профилактике, причинах и симптомах ботулизма - смертельно опасной болезни, которой только в этом году заразилось 40 человек с учетом двоих детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С начала года и по состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 40 случаев ботулизма, из них двое у детей 9 и 13 лет. Два человека умерли. Употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом. Центр общественного здоровья Украины призывает украинцев ответственно относиться к своему здоровью и не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса без надлежащей термообработки", - указано в сообщении.

Отмечается, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Проще всего предотвратить заражение, отказавшись от продуктов сомнительного качества.

Так, наиболее частой причиной заражения ботулизмом врачи называют употребление в пищу некачественных продуктов животного производства. Риск болезни повышается при недостаточной обработке продуктов, особенно консервированных. Примечательно, что ботулизм нельзя определить по цвету, вкусу или другим внешним признакам.

Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, также редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко. Пока неизвестны случаи ботулизма, связанные с употреблением свежих промытых и правильно проваренных или обжаренных продуктов.

Профилактика ботулизма

Нужно отказаться или минимизировать употребление:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 2-24 часа после употребления зараженной пищи. В редких случаях реакция организма наступает через несколько суток. В симптомы ботелизма входит:

нарушение близкого зрения - вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить;

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

тошнота, рвота, ослабление стула, а затем - стадия пареза кишечника - вздутие живота, запор;

поражения мышц шеи и конечностей.

Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - одно из самых первых признаков ботулизма - больного беспокоит "сетка или туман" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, это связано с параличом глазных мышц. Одновременно появляются жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на чувство "комка" в горле, боль при глотании, першение в горле - все эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц.

Напомним, после употребления консервы из свинины домашнего приготовления в Украине от ботулизма умер мужчина.

Как сообщала "Страна", по сравнению с прошлым годом количество заболевших ботулизмом в Украине уменьшилась вдвое, а количество умерших - втрое.