Август - самое идеальное время для похода к парикмахеру, ухода за волосами в домашних условиях и нового имиджа.

Этот летний месяц как бы дает право на немного безбашенные поступки, а потому и на смелые эксперименты со своей внешностью. Звезды советуют именно сейчас решиться на такую стижку, укладку или цвет волос, о которых вы давно подумываете.

Однако заниматься волосами, согласно законам астрологии, можно не каждый день. Не исключение в этом плане и август.

В материале мы опубликуем благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания. Назовем самый хороший день, на который нужно постараться записаться в салон красоты. Расскажем, когда в парикмахерскую вести детей и идти туда всей семьей, а когда лечить и укреплять волосы. Также на фото ниже - коллажи из модных стрижек сезона 2020 года.

Календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года

Начало месяца и первые выходные - суббота и воскресенье 1 и 2 августа - хорошо подойдут для ухода за волосами, стрижки и окрашивания. Этому будет сопутствовать растущая Луна.

С 3 по 9 августа включительно о походе в парикмахерскую следует забыть. Кроме мытья и масок ничего не следует делать со своей шевелюрой и дома. В этот период Луна будет убывающей.

На понедельник 10 августа и вторник 11 августа к своему мастеру записываться можно, но кардинально менять внешность именно в эти дни не стоит. Разве что вы выберете те же стрижку и цвет, с которыми хорошо знакомы.

С 12 по 14 августа (среда - пятница) - вновь череда неблагоприятных дней, чтобы стричься и краситься. В эти дни можно попробовать новый шампунь или кондиционер, если у вас было это в планах.

С 15 по 17 августа (суббота - понедельник) - можно стричься, в том числе коротко. В эти дни неплохо возьмется осветление, после него волосы не очень потеряют свое качество. Также хорошо закрепятся яркие тона.

Во вторник 18 августа и в среду 19 августа можете заняться оздоровлением волос. При необходимости - лечение, сюда же входят борьба с перхотью и ламинирование. Но обрезать волосы, даже на пару сантиметров, в эти дни Звезды не советуют.

Четверг 20 августа - благоприятный день и для стрижки, и для окрашивания волос. Качественно возьмутся каштановые, красные, черные оттенки. Особенно удачно получится каре - как короткое, так и длинное.

В пятницу 21 августа и в субботу 22 августа - неблагоприятные дни для походов в салоны красоты, несмотря на растущую Луну. Зато именно сейчас лучше всего попробовать новые прически в домашних условиях: и накручивание, и выравниванивание. Сегодня вы уложите волосы так, что вам очень понравится, а обновленный образ приживется.

В воскресенье 23 августа можно заняться окрашиванием волос, в том числе сложным. Стрижки также приветствуются, в том числе у детей. Чтобы не упустить этот день, запишитесь к своему мастеру заранее. С новым же рисковать не стоит.

Понедельник 24 августа и вторник 25 августа уделите уходу за волосами. Можно обработать их масками, маслами, сыворотками - всем, что любите.

Наконец, среда 26 августа - самый благоприятный день месяца для стрижек, окрашивания. Если вы сходите к парикмахеру в этот день, волосы будут расти отлично, краска закрепится идеально, будет яркой и не смываться дольше обычного. Все эксперименты, о которых вы давно мечтали, тоже сюда.

В четверг 27 августа с волосами лучше не взаимодействовать, кроме мытья, сушки и расчесывания. Не ведите в парикмахерскую и детей.

В пятницу 28 августа и в субботу 29 августа вновь можете обновить образ в салоне. Более того, благодаря растущей Луне в Козероге день отлично подойдет для семейного похода в парикмахерскую.

Завершат месяц два неблагоприятных дня для обновления волос - 30 и 31 августа. Просто мойте и сушите волосы, без инноваций.

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