Дуда заверил, что догадался о розыгрыше. Фото: Facebook/ andrzejduda

Президент Польши Анджей Дуда, ставший очередной жертвой российских пранкеров, прокомментировал свой разговор с Алексеем (Лексусом) Столяровым. По его словам, он заподозрил неладное во время разговора с человеком, выдававшим себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.

Об этом президент написал в своем Twitter.
 
"Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово "зубровка", хоть голос и был очень похожий", - с юмором отреагировал Дуда, сопроводив запись хохочущим смайликом.

Скриншот из Twitter Анджея Дуды 
Между тем польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российского пранкера от имени генсека ООН.

Также по поводу розыгрыша высказался и официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом", - сказал Дюжаррик.

Ранее "Страна" рассказывала, как Лексус и его коллега Вован разыграли по телефону главу ГУ НП Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю

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