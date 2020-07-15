Президент Польши Анджей Дуда, ставший очередной жертвой российских пранкеров, прокомментировал свой разговор с Алексеем (Лексусом) Столяровым. По его словам, он заподозрил неладное во время разговора с человеком, выдававшим себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.

Об этом президент написал в своем Twitter.



"Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово "зубровка", хоть голос и был очень похожий", - с юмором отреагировал Дуда, сопроводив запись хохочущим смайликом.



Между тем польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российского пранкера от имени генсека ООН.

Также по поводу розыгрыша высказался и официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом", - сказал Дюжаррик.

Ранее "Страна" рассказывала, как Лексус и его коллега Вован разыграли по телефону главу ГУ НП Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю.

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