Между Арменией и Украиной пробежала черная кошка из-за позиции Киева по конфликту Еревана с Баку.

В армянской столице пикетировали и облили борщом наше посольство, обвинив в поддержке Азербайджана. Протестующие из правых партий держали плакаты на английском языке "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь, как Украина", "Їжте та замовкніть" на украинском и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

"Различные государства и организации выступили с заявлениями, а заявление Украины было односторонним, они льют воду на мельницу Азербайджана", – заявили участники акции.

Также накануне армянский МИД вызвал на ковер нашего посла.

13 июля МИД Украины выступил с противоречивым заявлением, которое Ереван растолковал как поддержку Баку.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - заявили в МИД Украины.

Отметим, что это заявление действительно ставит нашу страну в конфликте на сторону Азербайджана, так как его международно признанные границы - это, в том числе, и Нагорный Карабах, который сейчас фактически контролируется Арменией.

В украинских соцсетях уже призывают "закидать армянское посольство лавашами" и хвалят МИД за то, что не встал на сторону "пророссийской Армении".

"Можно считать это таким ответом украинского МИДа за то, что Армения не поддержала резолюцию ООН в поддержку суверенитета Украины, тем самым фактически признав аннексию Крыма", - сказал нам источник в дипломатических кругах.

Это уже второй инцидент между Украиной и Арменией за последние несколько месяцев. В конце апреля стало известно о письме заместителя министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который в марте призывал чиновников МИДа отказаться от использования термина "геноцид армян", фактически заняв сторону Турции.

Замглавы МИД Украины, в частности, отмечал, что Киев не признаёт геноцид армянского народа, а то, что случилось с армянами в Османской империи в начале XX века, "не подпадает под определение "геноцид". Свою позицию Боднар мотивировал тем, что Армения находится в фарватере российской внешней политики, а тема геноцида весьма чувствительна для стратегического партнёра Украины - Турции.

Тогда обнародование письма вызвало большой резонанс, ведь геноцид армян признан такими странами, как США, Франция, Канада, Германия, Италия, Нидерланды, Чехия, Швеция, Швейцария, Греция, Португалия и многими другими.

Позицию замминистра иностранных дел назвали антиармянской

И вот теперь - новый скандал.

"Армения считает недружественной и несбалансированной позицию Украины в связи с новым обострением в армяно-азербайджанском конфликте. Эту реакцию спровоцировало заявление МИДа Украины, в котором призвали стороны урегулированию конфликта на принципах территориальной целостности, что на практике означает признание Нагорного Карабаха и других районов азербайджанской территорией. Именно это возмутило армянскую сторону. МИД в этой ситуации, вероятно, должен был занять нейтральную позицию, но с учетом того, что часть команды Зеленского тесно связана с азербайджанскими бизнес-элитами, наверное, в этом заявлении был свой умысел, своя политическая игра", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.