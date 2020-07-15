На трассе под Киевом, где погибла семья, снова произошло смертельное ДТП. Видео
На Старообуховской трассе под Киевом, где недавно погибла в ДТП целая семья, произошла новая смертельная авария.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Как сообщается, в результате аварии погиб водитель Toyota, а пассажира Volkswagen срочно госпитализировали.
Причины дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Напомним, что несколько дней назад на этой же трассе в ДТП погибла почти вся семья, которая ехала в Hyundai Tucson: мать, отец, сын и дочь. Выжил только 12-летний мальчик. Виновник ДТП был пьяным.
Как сообщалось, виновник ДТП под Киевом Желепа в момент аварии был без прав.
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