На Старообуховской трассе под Киевом, где недавно погибла в ДТП целая семья, произошла новая смертельная авария.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, в результате аварии погиб водитель Toyota, а пассажира Volkswagen срочно госпитализировали.

Причины дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, что несколько дней назад на этой же трассе в ДТП погибла почти вся семья, которая ехала в Hyundai Tucson: мать, отец, сын и дочь. Выжил только 12-летний мальчик. Виновник ДТП был пьяным.

Как сообщалось, виновник ДТП под Киевом Желепа в момент аварии был без прав.