15 июля в Оболонском районе столицы было обнаружено тело без пяти минут отставника, старшего следователя по особо важным делам второго отдела первого управления досудебного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Труп нашли у его дома по улице Иорданской, где живет много старых сотрудников "конторы", как и на Оболони в целом, где ранее массово давали квартиры спецслужбистам.

"Страна" узнала подробности резонансного дела о странной смерти Закладного.

По данным наших источников в МВД, во время первичного осмотра экспертами места происшествия и тела видимых причин насильственной смерти сначала не выявили. Только в ушной раковине трупа нашли запекшиеся бурые следы, похожие на кровь. Однако, по мнению наших собеседников, это может свидетельствовать о черепно-мозговой травме, полученной, например, при падении на землю. Но и удар тяжелым предметом тоже не исключается.

Ответ должна дать только обстоятельная судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой нужно сделать гистологические и прочие необходимые исследования.

Бывший глава пресс-службы СБУ времен главы Турчинова Станислав Речинский в своем Facebook предположил, что смерть спецслужбиста похожа на бытовуху - то есть убийство при уличном грабеже или разбое.

Следственно-оперативная группа отметила, что у трупа были вывернуты карманы и пропала обувь. То есть Закладного, потерявшего сознание после падения, могли просто банально ограбить местные бомжи. Намеренно убивать его бездомные вряд ли стали бы: на убийство они идут крайне редко и чаще устраивают потасовки в своем кругу. Другое дело, если убили не бомжи, а бандиты с целью ограбления. Либо, убийство было связано с профессиональной деятельностью погибшего.

Также показательна и реакция полиции. Пока не поднялась шумиха вокруг этого дела, копы заявляли, что следов насилия на трупе не нашли.

Пресс-офицер Оболонского отделения полиции Диана Шутько, не называя фамилии погибшего, сообщила, что около 02:00 на улице Иорданской нашли тело мужчины без следов насильственной смерти, у которого было при себе удостоверение СБУ. Тело отправили на экспертизу, которая должна установить причины смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), так как в ЕРДР вносят по этой статье все трупы - даже в случае, если смерть наступила дома, до поступления результатов вскрытия с подтверждением или опровержением естественных причин смерти.

Однако ближе к вечеру источники издания "Deтектив-инфо" заявили о задержании двух человек с вещами убитого полковника и его банковскими карточками. Убивали ли они Закладного или просто обокрали труп, предстоит выяснить в ходе следствия.

Полковник занимался как привычным для СБУ выявлением госизменщиков и шпионов, так и финансовыми делами.

В Едином госреестре судебных решений можно найти последнее поданное ходатайство в Шевченковский райсуд от имени следователя Закладного, датируемое 24 июня этого года - о разрешении на задержание подозреваемого в рамках уголовного производства №22018000000000167.

Производство было открыто 29 мая 2018 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена) в отношении некоего гражданина Российской Федерации, уроженца немецкого Лейпцига.

Однако прокурор на заседании попросил следственного судью Слободянюка вернуть это ходатайство прокуратуре на доработку, поэтому судья не принимал решения по сути и повторно это ходатайство больше не подавали.

Закладный был и в группе следователей, которая в 2016 году разоблачила слесаря запорожского завода "Мигремонт" Алексея Лазаренко.

По версии следствия, его завербовали агенты российского ГРУ во время отдыха в Севастополе, и он должен был за вознаграждение в несколько сотен долларов в месяц с помощью флешек и телефонов с криптографической защитой передавать сведения о том, какую авиатехнику ремонтируют и модернизируют на заводе в Запорожье.

Также слесарю приписали две диверсии с порчей авионики в военных "Мигах", из-за чего под Винницей произошли две катастрофы. За эти действия слесарь-диверсант получил 9 лет тюрьмы. А 16 апреля этого года его обменяли на украинских пленных, и Лазаренко отбыл в "ДНР".

Закладный вел и уголовные производства по отмыванию денег. Например, он занимался делом №42016101060000141 от 19 июля 2016 года, открытого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Подследственность дела Генеральная прокуратура Украины вопреки требованиям УПК вместо Нацполиции закрепила за следователями ГСУ СБУ. Судя по фабуле, с которой можно ознакомиться в открытом судебном реестре, досудебным расследованием было установлено, что 7 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года с банковских счетов 116 физических лиц - клиентов "КСГ банка" были сняты наличные средства на сумму более 64 млн грн. Клиенты банка доступа к открытым на их имя счетам не имели и денежные средства не получали.

Также было установлено, что деньги зачислили на счета 106 клиентов "КСГ банка" от кредитного союза "Дом кредитов" - на сумму более 59 млн грн. (в период с 7 по 25 декабря 2015 года), и на счета 10 клиентов от кредитного союза "Все вместе" на сумму более 5,7 млн грн (в период с 16 по 21 января 2016 года). Позже эти деньги разлетелись по многочисленным счетам разных фирм-прокладок, а вкладчики остались с носом.

Хотя тут госизменами и зрадой не пахнет, СБУ это дело расследовала.

Пока что в причинах смерти Закладного не просматривается профессиональный мотив, и все действительно похоже на обычное уличное преступление (тем более, что в СМИ уже появляется информация о его якобы злоупотреблении алкоголем, достоверность которой, впрочем, пока не очень понятна). Но учитывая, что покойный занимал не последнюю должность в "избушке", вероятно, Нацполиция в ближайшее время должна дать внятные ответы, из-за чего он умер.

Ранее "Страна" сообщала о задержании контрразведкой двух подозреваемых в убийстве следователя СБУ.

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