В среду, 15 июля, самый крупный из принадлежащих Испании Канарских островов Тенерифе полностью остался без света.

Об этом сообщила в Twitter компания Red Eléctrica.

"Сегодня в 9:43 по местному времени (11:43 по Киеву) на острове Тенерифе произошло отключение электроэнергии. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать его последствия и восстановить сервис в кратчайшие сроки", - сказано в утренней записи.

Затем Red Eléctrica сделала еще несколько твитов, уведомляя о постепенном устранении неполадок. В 16:44 по островному времени (18:44 по Киеву) электроснабжения острова Тенерифе было восстановлено на 100%.

По данным компании, первые результаты расследования указывают на то, что причиной инцидента стал некий сбой при выработке электроэнергии.

В середине июня "Страна" писала, что в Киеве из-за аварии большая часть левого берега осталась без света.

А зимой мы сообщали, что из-за непогоды электричество пропало в 251 населенном пункте Украины.