По требованию Киевской местной прокуратуры №10 суд вынес обвинительный приговор мужчине, который хранил и продавал наркотики. Его осудили на девять лет лишения свободы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры города Киева.

Обвиняемого задержали возле одного из ночных клубов столицы. При осмотре его сумки, обыске автомобиля и жилья было изъято 57 г амфетамина, 50 г каннабиса, пакетик с психотропным веществом тенамфетамин (МДА), электронные весы и большое количество пакетов с застежками для фасовки веществ. Большая часть изъятых наркотических средств и психотропных веществ была расфасована на небольшие, примерно одинаковые порции для розничного сбыта.

Суд признал злоумышленника, который оказался жителем города Ирпень, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 2 и 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта) и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

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