В четверг, 16 июля, Рада рассмотрит изменения в Избирательный кодекс, в законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Так, в повестке дня - второе чтение законопроекта об усовершенствовании избирательного законодательства (№3485).

Народные депутаты также собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о разведке (№2412-д) и в повторном втором чтении законопроект об оборонных закупках (2398-д).

Запланировано и рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о внешней разведке, касающейся деятельности службы внешней разведки (№2414-д, второе чтение).

Напомним, ранее Рада сняла с повестки проект о сокращении количества районов в Украине. Его могут повторно внести завтра.

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