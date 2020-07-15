Сегодня киевскую гостиницу "Днепр" через аукцион "Прозорро" за более чем миллиард гривен купила компания из Броваров "Смартленд". Многие предположили по названию, что компания имеет отношение к "Смарт-холдингу" Вадима Новинского. Однако, по данным "Страны" к Новинскому "Смартленд" отношения не имеет.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники на рынке недвижимости, "Смартленд" и его бенефициары связаны с другим известным человеком - Анатолием Брезвиным.

Долгое время он был заместителем Николая Азарова в Госналоговой администрации, а во время второго правительства Януковича (с 2006 по 2007 год) - главой ГНА.

В последние годы бывший налоговик является главой Федерации хоккея Украины, в которую входит клуб "Донбасс" близкого соратника Рината Ахметова Бориса Колесникова.

Зачем "Смартленд" купила "Днепр" за миллиард? Судя по всему, рассчитывая обустроить там казино и зал игровых автоматов, по закону о легализации игорного бизнеса. Это будет стабильный заработок, даже если с открытием границ продолжатся проблемы и туристы в Украину массово не поедут.

Ранее "Страна" писала, что известно о компании, которая купила гостиницу "Днепр".

Мы также сообщали, что в октябре президент Зеленский одобрил передачу гостиницы от Государственного управления делами ФГИ для приватизации.