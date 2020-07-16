На заседании в четверг, 16 июля, Верховная Рада планирует рассмотреть вопросы о назначении нового главы Нацбанка, Антимонопольного комитета и вице-премьера по промышленной политике, а также ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

В частности, депутаты рассмотрят законопроект о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов. Во втором чтении - проект закона об изменении избирательного законодательства.

В повестке дня также - законы про оборонные закупки и разведку. Кроме того, депутаты определятся относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц и расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Нардепы рассмотрят еще несколько постановлений и проект о публичных электронных реестрах. Для первого чтения предложены законопроекты, которые касаются дорожного движения и упрощения процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей.

Напомним, Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ.

Также мы писали о том, что Рада решила изменить график пленарных заседаний.