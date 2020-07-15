Вошедшие в Черное море 7 и 9 июля группы кораблей НАТО примут участие в совместных военных учениях с Украиной и Болгарией.

Об этом сообщает в Facebook Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", - отметили в Офисе.

В НАТО же считают, что такие учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами.

В ближайшие дни запланированы визиты судов в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса. При этом будут соблюдаться все ограничительные меры, связанные с опасностью распространения коронавируса.

Ранее "Страна" перечисляла суда стран НАТО, прибывшие в Черное море.

Мы также писали, что в марте корабли Альянса уже заходили в акваторию Черного моря.