В среду, 15 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,165 грн/$1 с 27,090 грн/$1 во вторник.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки гривни к конку торгов составили 27,155-27,175 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 15 июля укрепился до 27,1052 грн/$1 с 27,1578 грн/$1 во вторник.

Также в Нацбанке укрепили курс нацвалюты на 16 июля до 27,1190 грн/$1 с 27,1436 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 16 июля 2020 года.

USD 1 доллар США 27.119

EUR 1 ЕВРО 31.0309

RUB 10 российских рублей 3.8275

Сообщается, что объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 июля составил 408,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $334,1 млн.

Напомним, вчера банки немного опустили курс доллара, но эксперты ждут его нового роста.

Также мы писали, что в "Слуге народа" анонсировали рост цен и курса доллара после эмиссии гривни.