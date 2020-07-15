В Верховной Раде опубликовали порядок дня на 16 июля, в котором нет скандального проекта закона "Слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Повестка дня опубликована на сайте парламента.

Так, депутаты собираются рассмотреть 40 вопросов, но среди них нет законопроекта, который бурно обсуждался последнее время.

Его собирались рассматривать 16 июля, а под Радой в этот день хотели собраться акции протеста.

В тоже время, этот закон есть в проекте повестки дня пятницы 17 июля.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Ранее в комитете ВРУ отклонили законопроект Бужанского.

Сегодня нардеп от фракции "Слуга народа" и глава комитета Рады по информационной и гуманитарной политике Никита Потураев считает, что языковой законопроект его коллеги Максима Бужанского может привести к "дискриминации украинских школьников".