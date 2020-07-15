Покупателем киевской гостиницы "Днепр", которую на аукционе за 1,111 млрд гривен продал Фонд госимущества, стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Броварах. Основной вид ее деятельности - это передача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Едином госреестре содержатся данные, что ООО "Смартленд" было основано в 2013 году. Соучредителями компании являются Максим Терещук (почти 18%) и ООО "Айс Таун" (почти 83%). А размер уставного капитала компании составляет 11 302 000,00 грн.

Максим Терещук является директором "Смартленда". Конечным бенефициаром общества является Алексей Игунин - через ООО "Айс Таун". Последняя также занимается недвижимостью. Игунин также связан с компанией "Айс Ривер", которая кроме передачи недвижимости в аренду предоставляет услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Согласно годовому отчету компании за 2018 год, чистая прибыль "Смартленда" составила 260 тыс. грн. Чистый операционный доход при этом составил 763,1 тыс грн, а выручка – 5,17 млн грн. Активы компании в 2018 году незначительно сократились и составили 2,39 млн грн.

Как рассказал в кулуарах аукциона глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добропорядочность" средств (в приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора), после чего подписывается договор. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них.

Напомним, президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами ФГИ для приватизации в октябре прошлого года. После этого был объявлен аукцион по продаже объекта.

Также мы писали, что Фонд в этом году планирует завершить процедуры приватизации пяти крупных объектов.