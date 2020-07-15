Сотрудники Киевской школы экономики (KSE) смоделировали распространение коронавируса в Украине. По данным модели, общее количество случаев заболевания COVID-19 составляет около 185 тысяч человек - против 55 тысяч официально подтвержденных. А с начала осени ожидается усиление карантина независимо от сценариев распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте KSE.

С учетом разницы в официальных и реальных показателях заболеваемости, получается, что в Украине выявляют только 30% заражений. Кроме того, официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то время как модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев.

Исследователи KSE отмечают, что уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах реагируют на рост заболеваемости не так быстро и жестко, как предусматривалось.

Согласно разным сценариям, к концу года следует ожидать от 75 до 650 тысяч случаев заболевания COVID-19 и от 2 500 до 7 000 смертей.

Сейчас Украина идет по "желтому" сценарию, который предполагает 4 тысяч умерших от COVID-19. В случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать жесткие карантинные ограничения. В случае же развития "желто-зеленого" сценария остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще. "Зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

С начала осени ожидается усиление карантинных ограничений независимо от сценариев распространения COVID-19. Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени.

Также ученые просчитали, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тысяч человек.

По мнению исследователей, мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затихание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ предупредили о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Мы также приводили мировую статистику заболеваемости.