В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3856 о назначении Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета (АМКУ).

Документ был опубликован на сайте парламента в среду, 15 июля.

"Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Проект был инициирован главой комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой ("Слуга народа").

Ранее фракция "Слуга народа" поддержала назначение землячки президента Украины Пищанской на пост главы АМКУ.

Также мы писали, что в начале июля Верховная Рада минимальным количеством голосов отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева.

Перед этим комитет Рады рекомендовал уволить главу АМКУ Терентьева, который уже отозвал свое заявление об отставке.