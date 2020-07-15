Вечером в среду, 15 июля, сотрудники контрразведки задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, которого минувшей ночью обнаружили мертвым на улице Иорданской в Киеве.

Об этом со ссылкой на информированный источник в Facebook сообщает Deтектив.info.

Сообщается, что задержание двоих мужчин, подозреваемых в убийстве, произошло около 19:00. У них изъяли банковские карточки погибшего следователя, а также другие вещи, в частности сумку. Информации о вероятных мотивах преступления на сегодня нет.

Отметим, что Роман Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

Напомним, недавно в Киеве раскрыли убийство священника УПЦ пятилетней давности.

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