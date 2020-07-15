Рухнувшее дерево в Киеве парализовало движение у перекрестка на Подоле. Видео
Днем в среду, 15 июля, в Киеве внезапно упало дерево. Это произошло в районе перекрестка улиц Введенской и Межигорской на Подоле.
О происшествии сообщается в Facebook-аккаунте группы "Киев оперативный".
Ствол дерева перегородил проезжую часть улицы, из-за чего коммунальным службам пришлось перекрыть проезд по ней.
Через несколько часов растение убрали с дороги, и движение автомобилей по ней было восстановлено.
Это не первый случай падения деревьев в украинской столице. Как писала "Страна", 16 июня на улице Гарматной дерево рухнуло прямо на проходившую мимо девушку. Пострадавшей пришлось вызывать медиков, которые оказали первую помощь.
А за несколько дней до случая с девушкой на Троещине огромное дерево упало на припаркованный автомобиль.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.