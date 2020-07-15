Сегодня Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября - везде, кроме неподконтрольных территорий - ОРДЛО и Крыма.

В постановлении парламента прозвучало объяснение: выборов там не будет, пока Россия не выполнит как минимум пять условий Украины. В частности - не вернет контроль над границей.

Данная постановка вопроса коренным образом противоречит Минским соглашениям, где сначала идут выборы и предоставление особого статуса, а потом - передача Украине границы.

Но главное - впервые это противоречие официально утверждено Верховной Радой. Что дает повод обвинить Украину в денонсации "Минска-2"

Как это отразится на минском процессе и означает ли, что Украина уже официально из него выходит - разбиралась "Страна".

Пять ножей в спину выборам

В постановлении парламента №3809 говорится, при каких условиях будут проведены выборы на территории Донецкой и Луганской областей (включая неподоконтрольную их часть), а также Крыма.

Вопрос полуострова можно сразу выносить за скобки - условия по нему звучат достаточно ритуально. Поскольку никаких украинских выборов там не состоится в любом случае. Поэтому рассматривать перечисленные условия нужно только в контексте Донбасса.

Процитируем дословно, чего требует Украина. Условий ровно пять:

1. Вывод незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины.

2. Восстановление полного контроля Украины над государственной границей.

3. Разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, действующих на временно оккупированных территориях Украины.

(Этот пункт практически идентичен первому, зачем его вставляли - непонятно. То ли планировали, что часть НВФ нельзя будет вывести, поскольку они граждане Украины. То ли просто допустили небрежность - Ред.).

4. Восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

5. Обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя.

Это, по мнению Рады, "создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

"Пять условий" и Минские соглашения

Очевидно, что все эти условия противоречат Минским соглашениям, подписанным Украиной в 2015 году.

По ним ни "ЛДНР", ни их вооруженные силы не распускаются до выборов на этих территориях. А граница передается окончательно только после того, как под эгидой ОБСЕ пройдет голосование за новую, легитимную власть ОРДЛО, а Украина предоставит Донбассу особый статус и закрепит его в Конституции.

И только после этого в "Минске-2" прописано разоружение всех незаконных вооруженных формирований и вывод из Украины иностранных войск, а также наемников. Причем под это определение подпадают не только сторонники "ЛДНР", но и те иностранцы, которые воюют за ВСУ и обучают их (например, американские инструкторы).

Минские соглашения - документ, утвержденный в ООН как базовый для урегулирования на Донбассе. Однако долгие годы не удается реализовать практически ни один из его пунктов.

Первым делом, конечно, не получается остановить огонь, без чего немыслимо продвижение на политическом направлении (особый статус и т.д.). Однако судя по всему именно из-за нежелания выполнять политическую часть "Минска" на Донбассе продолжают стрелять.

На выборах и статусе настаивает Россия - и всячески уклоняется Украина. Еще со времен Порошенко заявлялось открыто - часть о границе, особом статусе и амнистии Украина исполнять не будет. И требует сначала отдать границу и вывести войска - а там поговорим о выборах и, быть может, предоставим особый статус.

Однако это было только риторикой. Официально же в рамках Трехсторонней контактной группы ничего такого не говорилось и документально оформленных заявлений не принималось. В противном случае это можно было бы трактовать как выход Украины из соглашений, к которым привязаны антироссийские санкции.

Сложился тупик, но "партию войны", возглавляемую Порошенко, это полностью устраивало. Не устраивало украинцев, которым хотелось стойкого мира на Донбассе. Они выбрали нового президента, обещавшего быстро уладить конфликт.

Но и при Зеленском эта история повторилась. А сегодня Рада и вовсе создала прецедент. Парламент проголосовал постановление, где говорится, что исполнять краеугольные положения "Минска-2" Киев не будет.

Означает ли это выход Украины из Минских соглашений - зависит от трактовки трех основных игроков: России с одной стороны и Германии с Францией - с другой.

Реакция РФ и ЕС

Россия с начала июля ужесточила риторику по Украине. Кремль требует ускорить шаги на политическом треке, а когда поступили прямые отказы - Москва заявила, что Киев по сути денонсировал "Минск-2".

Дело было так: вице-премьер Алексей Резников сказал, что Минские соглашения нужно менять. В Кремле же после слов Резникова выпустили заявление о выходе Украины из "Минска".

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Никто в Киеве после этого не опроверг слов Резникова. Не прозвучало даже формальных заявлений о приверженности минскому процессу, как это бывало ранее (даже Порошенко говорил об этом постоянно).

А сегодня Рада и вовсе официально закрепила противоречащие "Минску-2" нормы урегулирования на Донбассе. Что наверняка станет новым аргументом Кремля о недоговороспособности Украины.

Мы уже рассказывали, что ужесточение риторики России имеет целью возложить на Украину вину за срыв минского процесса. И склонить Европу к снятию санкций - ввиду того, что Киев по сути вышел из базовых соглашений по Донбассу.

И решение Рады, судя по всему, приближает нас именно к этой развязке.

В России и ЕС еще не прокомментировали сегодняшнее постановление украинского парламента - видимо, просто не успели с ним ознакомиться. Однако настроения в Кремле остаются неизменными, судя по разговору Путина с Меркель, который состоялся несколько часов назад.

Берлин выпустил короткое сообщение, в котором говорилось только о факте самого разговора - и что речь шла главным образом об Украине. В Москве же опубликовали более подробную интерпретацию беседы.

"Обе стороны негативно оценили недавние заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, которое у бундесканцлера никто не опроверг.

Если опровержения не последует и дальше, то это значит, что антиминские выпады Киева будут все больше раздражать европейцев. Что лишь укрепит российскую позицию, которая в последнее время формулируется как "Украина выходит из Минских соглашений".