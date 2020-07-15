Стоимость нефти эталонных марок стала заметно расти во время торгов в среду после того, как Минэнерго США опубликовало данные о существенном снижении нефтяных запасов страны в этом году.

Об этом в среду, 15 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 в среду составляет $43,42 за баррель, что на $0,52 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,49 (1,22%) - до $40,78 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

По подсчетам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, в среднем статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

"Значительное падение импорта привело к самому существенному падению запасов нефти с последней недели прошлого года", - пишет эксперт ClipperData Мэтт Смит.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Тем временем члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн б/с с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак, считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Напомним, вчера нефть вернулась к росту в цене после публикации прогноза ОПЕК.

Также мы писали, что цены на нефть падают на фоне ужесточения карантина в некоторых странах.