Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в Одессе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного семейного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее. После преступления мужчина отвез девушку на остановку общественного транспорта.

За несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала о начале досудебного расследования этого случая в Одессе.

Полицейские Украины не раз были замечены в насилии по отношению к женщинам и девушкам. Последняя самая громкая история произошла в отделении полиции Кагарлыка.