Вечером в среду, 15 июля, у здания Центральной избирательной комиссии на площади Независимости в Минске выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает Tut.by.

Люди начали собираться у белорусской ЦИК около 12:00. Только за 4,5 часа набралось около 500 желающих подать жалобу. При этом из-за необходимости соблюдать дистанцию люди занимают несколько ближайших улиц.

При этом лично жалобы пообещали принимать до конца дня - после их можно будет отправить только по почте. Кроме того, к площади Независимости подъехали автозаки и прибыл ОМОН. О задержаниях не сообщалось, пишет "Радио Свобода".

Жалобы в ЦИК предложил подавать предвыборный штаб Виктора Бабарико. Штаб выложил текст жалобы, призвал распечатать ее, подписать и подать лично или по почте. В жалобе содержатся требования зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты, а также изменить меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и другим арестованным участникам нынешней предвыборной кампании.

Чарга, каб падаць скаргу ў ЦВК расцягнулася на ўсю Плошчу Незалежнасці.



Толькі паглядзіце, колькі людзей.



Відэа: Belaruslandd pic.twitter.com/5CqFHo1h2q — Белсат TV (@Belsat_TV) July 15, 2020

Напомним, ранее в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Бацьки. Сообщалось о задержании 215 их участников.

Также мы публиковали видео жестких столкновений демонстрантов и ОМОНа.