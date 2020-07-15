В Тывровском областном доме-интернате для инвалидов и пожилых людей в Винницкой области вспыхнула коронавирусная инфекция.

Об этом сообщили в пресс-службе местой ОГА.

Как отмечается, после подтверждения коронавируса у санитарки в учреждении провели обследование всех работников и подопечных интерната. Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов учреждения. Коронавирус обнаружен у 7 человек и 7 подопечных.

"Ни у одного из них не наблюдаются проявления болезни. В настоящее время болезнь протекает бессимптомно. Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу", - рассказали в ОГА.

Также в ведомстве отметили, что в области за последние сутки наблюдалось резкое увеличение случаев заболевания Covid-19. Впервые в регионе суточный прирост инфицированных составил 46, что почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

По данным на сегодня, в области коронавирусом болеют 533 человека. С начала пандемии от вируса излечились 1623 человек.

В то же время в Украине сегодня были зафиксированы 55 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки коронавирус подтвердили 836 людей. С начала пандемии от Covid-19 в Украине умерли 1427 человек (+15 за сутки) и 28 131 человек вылечился (+977 за сутки).

Также сообщалось, что во львовской областной лаборатории случилась вспышка коронавируса. Заразились 11 сотрудников.