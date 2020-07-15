В четверг, 16 июля, в Украине потеплеет, но сильной жары не ожидается. В большинстве территорий будет сухо и солнечно, лишь в западных областях пройдут днем кратковременные дожди, а местами - грозы.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный "Укргидрометцентром".

По данным синоптиков, осадки на четверг прогнозируют лишь в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Закарпатской областях. В этих регионах днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

В западных областях и в центре Украины температура воздуха прогреется до +23...+24 градусов тепла. Прохладнее будет ночью +12...+13.

В северной и восточной части страны прогнозируют до +24...+26 градусов днем и до +13 ночью.

Теплее всего будет в южных регионах. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+29 градусов тепла, а ночью опустятся до +16.

Прогноз погоды на 16 июля

Ранее мы писали, что, по данным Укргидрометцентра, в этом году летнее тепло в Украине продлится до конца сентября. Зима тоже будет теплее, чем обычно.