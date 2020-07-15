Сотрудники Института показателей и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон спрогнозировали, что будет с численностью населения Земли в ближайшие сто лет. По их мнению, к концу ХХІ века она уменьшится после того, как достигнет пика в 2064 году.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

По расчетам ученых, в 2064 году население планеты составит 9,7 миллиардов человек. После этого оно станет снижаться и к концу столетия опустится до отметки в 8,8 миллиардов человек. Ученые пришли к такому результату на основании коэффициента рождаемости в мире - то есть среднего числа детей, которых может родить одна женщина за жизнь. В 2017 году он составлял 2,4, а в 1950 - 4,7.

При этом, если коэффициент опускается хотя бы до отметки 2,1, население планеты начинает сокращаться. Ученые утверждают, что к 2100 году индекс снизится до 1,7.

К концу ХХІ века сократится население 183 из 195 стран мира, полагают исследователи. Они выделили 23 государства, на которых падение численности скажется сильнее всего. Так, в Японии число жителей упадет до 53 млн человек (в 2017 году там было 128 млн), в Италии - до 28 млн (61 млн в 2017 году).

Существенно снизится и население Китая: эксперты уверены, что КНР пройдет пик в 2024 году, когда в стране будут проживать 1,4 млрд человек, а к концу века это число уменьшится почти в два раза, до 732 млн человек. Также демографический спад ожидается в Испании, Таиланде, Южной Корее, Португалии и других странах.

При этом в мире значительно увеличится число пожилых людей: с 141 млн до 866 млн. А вот количество детей младше пяти лет на Земле наоборот уменьшится с 681 млн до 401 млн.

Среди причин снижения рождаемости ученые называют доступность образования и работы женщинам, а также повсеместное применение средств контрацепции.

Подобные сдвиги в численности населения Земли могут иметь серьезные последствия для экономики. Глобальная возрастная трансформация потребует пересмотра пенсионного возраста, поставит проблему ухода за пожилыми людьми и сбора налогов, которые пойдут на оплату услуг здравоохранения для пожилых.

Последствием изменений, вероятно, станет откровенная конкуренция за мигрантов в развитых странах.

Кроме того, ученые предупредили, что в течение нескольких столетий наш вид может исчезнуть, если не будет найдено решение проблемы депопуляции.

Ранее "Страна" приводила прогноз ООН, согласно которому отметки в 9,7 млрд численность населения достигнет к 2050 году.

Мы также писали, что по данным Госстата, численность населения в Украине на 1 ноября 2019 года составляла 41 млн человек. За 29 лет стран потеряла почти 20% населения.