Госсекреталь США Майк Помпео в ходе брифинга 15 июля от лица Вашингтона выразил сожаление в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с сообщениями о гибели украинского военного медика... Мы присоединяемся к украинскому народу в осуждении происходящей жестокой агрессии со стороны возглавляемых Россией сил на Донбассе", - сказал Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон "отдает дань уважения тем украинцам, которые погибли и получили ранения, борясь за свою демократию".

Напомним, 14 июля в ВСУ заявили, что сепаратисты на Донбассе обстреляли группу эвакуации погибшего бойца и забрали его тело. Жертвой обстрела стал военный медик. Прокуратура Донецкой области уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Также мы писали, что 15 июля в штабе ООС сообщили, что украинской армии вернули тело бойца, при эвакуации которого погиб военный медик.