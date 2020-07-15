Отбила дочка будильником. Ведущая "1+1" рассказала, почему у нее выпал зуб во время прямого эфира
Ведущая теленовостей ТСН Маричка Падалко прокомментировала инцидент с передним зубом, который у нее выпал в прямом эфире.
Пост о курьезном случае работница "1+1" опубликовала в Instagram.
Падалко призналась, что у нее действительно прямо в студии, во время прямого эфира ТСН в 9:00 выпала часть переднего зуба.
"Просто именно сейчас я решила исправить ту неприятность, которая произошла более десяти лет назад. У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать "игрушкой" рядом со спящей мамой. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", - констатировала Падалко.
По ее словам, он надеялась, что инцидент останется незамеченным, ведь именно этот эпизод сознательно не выложили на YouTube канал ТСН. Но телевизионщики недооценили внимательность зрителей. Одна из блогеров сделала запись с экрана, а затем ее распространили многие издания, причем не только украинские.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
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