Ведущая теленовостей ТСН Маричка Падалко прокомментировала инцидент с передним зубом, который у нее выпал в прямом эфире.

Пост о курьезном случае работница "1+1" опубликовала в Instagram.

Падалко призналась, что у нее действительно прямо в студии, во время прямого эфира ТСН в 9:00 выпала часть переднего зуба.

"Просто именно сейчас я решила исправить ту неприятность, которая произошла более десяти лет назад. У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды очень заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его с подоконника и начала размахивать "игрушкой" рядом со спящей мамой. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", - констатировала Падалко.

По ее словам, он надеялась, что инцидент останется незамеченным, ведь именно этот эпизод сознательно не выложили на YouTube канал ТСН. Но телевизионщики недооценили внимательность зрителей. Одна из блогеров сделала запись с экрана, а затем ее распространили многие издания, причем не только украинские.

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