Кабинет Министров Украины выделит более 4,72 млрд гривен из фонда борьбы с Covid-19 в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению, обнародованной на сайте Кабмина.

"Проект документа предусматривает внесение изменений в Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в записке.



Отмечается, что целью принятия данного постановления является усиление социальной защиты работников, потерявших заработную плату в связи с остановкой или сокращением деятельности через карантин в стране.



Как сообщается, постановлением предлагается предусмотреть возможность получения помощи по частичной безработице на период карантина работникам, которые получают оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины (кроме периода освоения нового производства). Также такую помощь могут получить и те, кто находятся в отпуске без сохранения заработной платы, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 25 и статьи 26 закона Украины "Об отпусках".

Ранее мы писали, что Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице. Как отмечалось, это обеспечит помощь тем людям, которые уже потеряли работу, и поможет работодателям с выплатой зарплат их работникам.

Также мы писали, что за год число безработных в Украине выросло почти на 80%. К 12 июня их число стране составляло 516 тысяч.