Глава аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Так, проект постановления №3850 об увольнении Штучного в связи с личным заявлением был внесен 15 июля.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании в среду, 15 июля, рассмотрел и поддержал заявление об увольнении главы аппарата парламента.

Фото заявления Штучного обнародовал в Telegram-канале нардеп Александр Качура.

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос об увольнении меня с должности руководителя аппарата Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Заявление Штучного об увольнении. Фото: Telegram-канал "Правда Качуры"

Напомним, до назначения в сентябре 2019 года руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный работал заместителем главы госохраны Украины. А с января 2018 года он был внештатным советником министра иностранных дел.

В СМИ была информация, что спикер Дмитрий Разумков якобы подозревал его в "шпионаже" в пользу Офиса президента и его главы Андрея Ермака.

Впрочем, в интервью "Стране" Разумков эту информацию не подтвердил.