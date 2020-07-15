Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении. Фото: Facebook/ Інститут Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка

Глава аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении. 

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. 

Так, проект постановления №3850 об увольнении Штучного в связи с личным заявлением был внесен 15 июля. 

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на заседании в среду, 15 июля, рассмотрел и поддержал заявление об увольнении главы аппарата парламента. 

Проект постановления об увольнении Штучного появилось на сайте Рады

Фото заявления Штучного обнародовал в Telegram-канале нардеп Александр Качура.

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос об увольнении меня с должности руководителя аппарата Верховной Рады", - сказано в заявлении. 

Заявление Штучного об увольнении. Фото: Telegram-канал "Правда Качуры"

Заявление Штучного об увольнении. Фото: Telegram-канал "Правда Качуры"

Напомним, до назначения в сентябре 2019 года руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный работал заместителем главы госохраны Украины. А с января 2018 года он был внештатным советником министра иностранных дел.

В СМИ была информация, что спикер Дмитрий Разумков якобы подозревал его в "шпионаже" в пользу Офиса президента и его главы Андрея Ермака.

Впрочем, в интервью "Стране" Разумков эту информацию не подтвердил.

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