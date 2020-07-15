По данным на 15 июля, 6 областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантинных ограничений. По сравнению со вчерашними показателями, Харьковская область признана не соответствующей, а Ривненская о Одесская теперь подходят под критерии Минздрава.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,35%).

По показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,77) и Черниговская (17,77) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (18,66%), Закарпатская (13,40%), Харьковская (11,19%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Винницкая область (57,96%) .

В Киеве заполненность составляет 37,37%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 113,87, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,64%, динамика составляет 3,01%.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие адаптивных карантинных ограничений до 31 июля.

При этом вчера сообщалось, что в Минздраве готовятся продлить карантин в Украине до конца лета.