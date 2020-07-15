Американские власти вводят дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео во время своего брифинга.

"Это означает (для компаний-участниц - Ред.): прекращайте работу немедленно либо - рискуете получить неприятные последствия", - сказал он.

По словам Помпео, речь идет о мерах, которые предусмотрены законом CAATSA. Они коснутся "Северного потока-2" и части проекта "Турецкий поток".

Как пишет The Wall Street Journal, это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - пишет газета.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Также на брифинге Помпео заявил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Напомним, ранее сообщалось, что в России придумали, как обойти санкции США и достроить "Северный поток-2". Так, строительство будет завершено благодаря тому, что судно "Академик Черский", проводящее работы на этом объекте, теперь записано на российский фонд STIF.

Мы сообщали, что газопровод "Северный поток" до 26 июля приостановил работу.