Во время сегодняшнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны обсудили действия Украины в урегулировании конфликта на Донбассе. Собеседники отрицательно отнеслись к попыткам Киева пересмотреть Минские соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ситуация на юго-востоке Украины стала основной темой разговора двух лидеров. Президент России отметил контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Также Путин заявил, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс.

Обе стороны негативно оценили недавние заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского комплекса мер. Также они подтвердили безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования конфликта.

"В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - говорится на сайте президента РФ.

Напомним, на днях вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений.

Между тем, как писала "Страна" на Донбассе в последние дни произошло обострение конфликта.