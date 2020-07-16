В середине лета страны потихоньку начинают открывать свои границы. Некоторых в этом объединяет то, что при въезде иностранные пограничники просят от украинцев отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР.

С 15 июля на таких условиях украинцев готова впускать Россия. С 11 июля - Хорватия. Обе страны предлагают въезжающим альтернативу: кто не хочет делать исследование на ковид, тот может провести две недели по приезду на самоизоляции.

Двухнедельный карантин - большое препятствие для многих граждан из разных стран. Поэтому велика вероятность, что вскоре и другие страны будут открывать свои кордоны с условием предоставления справки.

В связи с этим "Страна" рассказывает, какой тест сдавать на коронавирус, чтобы он подошел на границе, сколько такие анализы стоят в Украине, как долго и где их делают, и другие нюансы.

Какой тест на коронавирус нужен для пресечения границы

Все страны истиной в последней инстанции считают анализы на коронавирус, сделанные методом ПЦР. На коронавирус мазок будут брать из слизистой носа и рта.

Отметим, что сама по себе аббревиатура ПЦР - полимеразная цепная реакция - прямого отношения к ковиду не имеет. Таким способом можно брать анализы на многие заболевания, например, на ВИЧ и гепатит. Поэтому, записываясь к врачу, уточните, что именно хотите исследовать.

Российские пограничники требуют, чтобы такая справка была не старше 72 часов, хорваты - чтобы не старше 48 часов. В обоих случаях подойдет, если она будет выдана на английском языке. Турки, если обнаруживают симптомы коронавируса у туристов по прилету, делают ПЦР-тест прямо в аэропорту.

Врачи рекомендуют сдавать подобный анализ на коронавирус с утра. Человеку за три часа до взятия мазка нельзя чистить зубы, есть и пить, полоскать горло, жевать резинку, курить. За шесть медики не советуют использовать орошающие лекарства для горла.

Перед планированием поездки и сдачей анализа украинцу следует рассчитать время, чтобы справка была свежей. На государственные поликлиники в этом вопросе лучше не полагаться, так как сдать анализы возможно только по направлению семейного врача. Плюс в данном случае никто не озвучивает срок, в который точно будут результаты.

Поэтому лучше всего обратиться за ковид-справкой в частную клинику. Отметим, что во многих из них, помимо анализа методом ПЦР, возможно сдать тесты на антитела. Остановимся на этом чуть подробнее, чтобы пояснить разницу.

ПЦР-тест определяет, болен или не болен коронавирусом человек прямо сейчас. Тест на антитела показывает, болел ли человек ранее, поскольку они начинают вырабатываться в организме на 14-20 день после инфицирования.

Например, россияне просят предоставлять справку о наличии антител иммуноглобулина G (то есть, что человек переболел коронавирусом). Но в РФ она все равно идет дополнением к тесту методом ПЦР, а не вместо него.

Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Украине

"Страна" связалась с рядом частных клиник Киева с просьбой предоставить актуальные цены на ковид-тестирование методом ПЦР. В перечне нет несколько известных центров - оттуда на момент подготовки материала ответ не пришел. Впрочем, выбор и так разнообразный.

Записаться на сдачу анализов в любую из перечисленных ниже клиник можно заранее на конкретное время. Там же вам гарантируют, в какие сроки придут результаты. Но заранее отметим, что максимальный срок ожидания - трое суток.

В Universum Clinic тест на ковид методом ПЦР стоит 1800 гривен. В эту сумму входит забор мазка в клинике, исследование, консультация. Срок ожидания результатов - в течение 24-72 часов.

В этой же клинике есть специальная опция для отбывающих за границу - результаты анализов бесплатно переводят на любой из таких языков: английский, арабский, венгерский, греческий, иврит, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, русский, словацкий, французский, чешский. Человеку просто заранее нужно сказать, какой перевод ему нужен, он будет приложен.

Также в Universum Clinic можно сдать тесты на антитела. Результат через 48 часов, стоимость 850 гривен.

Частная клиника Adonis предлагают опцию оперативного ПЦР-анализа, он будет готов за сутки, стоимость - 1600 гривен. Если за двое суток - 1300 гривен. Антитела здесь стоят 350 гривен.

Kyiv clinic выезжает делать ПЦР-тест на ковид на дом к гражданину. Стоимость анализов и услуги - 2400 гривен. Время ожидания - до трех суток.

В клинике Борис стоимость анализов - 2410 гривен. Справка выдается через 2 суток от момента забора материала на украинском и английском языках. Записаться к терапевту можно круглосуточно.

Цена в МедЛаб - 2200 гривен. Результаты за два рабочих дня.

Медикал Град сделает ПЦР-тест тоже за 2200. На антитела к коронавирусу - за 580 гривен.