В среду, 15 июля, завершился аукцион по продаже государственного пакета акций киевской гостиницы "Днепр". Ее продали за 1,111 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Отметается, что стартовая цена на аукционе составляла почти 81 млн гривен. Таким образом финальная цена выросла почти в 14 раз. По данным ФГИ, за отель Днепр на равных условиях соперничали 29 покупателей на аукционе через электронную систему ProZorro.Продажи.

Отмечается, что согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro - англ.) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это на своей странице в Facebook. По его словам, "Украина получила самую лучшую цену за свое имущество", а все деньги будут перечислены в госбюджет.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины", – добавил он.

"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - написал президент.

Отметим, что отель "Днепр" построили в 1964 году. В нём 186 номеров на 288 мест.

Напомним, в октябре Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами ФГИ для приватизации. После чего отель ФГИ выставил на аукцион. Стоит отметить, что в этом году Фонд планирует завершить процедуры приватизации пяти крупных объектов.