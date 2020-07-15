В среду, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии. А Кабмин назначил его на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел.

О назначении в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В открытой процедуре отбора, по результатам которой я подал на назначении Александра, приняло участие десять кандидатов. После возобновления конкурсных процедур в МИД будет проведен конкурс на эту должность", - написал Кулеба.

Отметим, что на данный момент из-за коронавируса назначения проходят по упрощенной процедуре путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

"Александр прекрасно понимает систему МИД, знает как в ежедневном режиме администрировать ее с максимальной эффективностью и внедрять изменения, которые должны проходить в дипломатической службе", - сообщил Кулеба.

Отметим, что Александру Банькову 37 лет. Он работает в МИД с 2006 года. Послом Украины в Румынии Баньков стал в 2017 году.

Напомним, Кабмин 14 июля повторно внес в Раду постановление о назначении Уруского на пост промышленного вице-премьера.

Также мы писали, что в начале июля Зеленский подписал указ о назначении 36 судей.