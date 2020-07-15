Украинская журналистка, редактор издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев после того, как в ее адрес начали поступать угрозы националистов из-за материала о связях между ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook.

Об этом пишет издание "The Independent".

Так, 3 июля в "Забороне" вышел материал, соавтором которого была Сергацкова. В нем описывалась связь между неонацистскими группами и украинской организацией Stopfake, работающей в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. В статье подробно описаны несколько случаев, когда одно из публичных лиц неправительственной организации появлялось рядом с ультраправыми музыкантами, отрицающими Холокост (отметим, что первой эту тему подняла "Страна" посвятив связям Stopfake и ультраправых целую серию публикаций).

Также Facebook удалил более раннюю статью "Забороны" о крайне правом активисте Денисе Никитине. StopFake отреагировала на обвинения заявлением, в котором говорилось, что организация никогда не блокировала материалы, и, что подобные обвинения — это пророссийский заговор.

Новая статья вызвала бурную реакцию в социальных сетях и среди представителей власти. В субботу националистически настроенный журналист Роман Скрипин опубликовал фото пятилетнего сына Сергацковой и предполагаемое ее место жительства. Также он обвинил журналистку в том, что она является агентом Кремля. После чего пользователи Facebook стали публиковать информацию об адресе Сергацковой, а также угрожать ее убить.

После многочисленных жалоб оригинал сообщения в Facebook и комментарии крайне правых активистов были удалены. Но дополнительные агрессивные посты этого же журналиста остаются нетронутыми. "Вы блокируете один пост, - написал Скрыпин, - а я напишу еще 10".

В понедельник вечером Сергацковой пришлось покинуть украинскую столицу со своей семьей из-за опасений за свою жизнь.

Сергацкова сказала изданию, что она сообщила об угрозах полиции, но не ожидает реальной защиты.

Как отмечает издание "The Independent", ранее травля журналистов со стороны праворадикалов приводила к убийствам.

Издание напомнило, что в 2015 году журналист и писатель Олесь Бузина был убит через день после утечки его адреса на сайте "Миротворец". Год спустя журналист Павел Шеремет был убит в своей машине в центре Киева. Официальное расследование до сих пор не привело к появлению убедительных подозреваемых, хотя другое расследование, проведенное его коллегами, предполагало, что Служба безопасности Украины могла что-то знать об этом.

"Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько сильно праворадикалы связаны с полицией и службами безопасности?" — сказала Сергацкова.