Украина получила нового главу Гослесагентства. На сегодняшнем заседании Кабмина в этой должности утвердили директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузевича.

Известно, что Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.

А Юрий Болоховец ранее работал директором ГП "Нежинское лесное хозяйство".

Напомним, 2 июля Кабмин уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. В этой должности Заблоцкий проработал чуть более полугода.

Также мы сообщали, что претендующий на пост губернатора Кировоградской области "слуга народа" не пришел в Кабмин на свое назначение.