В среду, 15 июля, активисты молодёжного крыла партии Дашнакцутюн вышли на акцию протеста перед зданием посольства Украины в Ереване, облив его борщом. Причиной этому стало заявления украинского Министерства иностранных дел касательно армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом сообщает армянское издание Panorama.

Отмечается, что протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

Как сообщается, участники акции отметили, что Азербайджан в течение нескольких дней ведёт войну против Армении, а на границе между странами происходят столкновения. Разные страны и международные организации сделали заявления по этому поводу, однако именно позиция украинского МИД возмутила митингующих.

"Украина выступила с односторонним заявлением, направленным на обострение конфликта в регионе… Мы, представители молодёжи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", - заявил представитель протестующих Гор Саркисян.

После этого двери посольства облили борщом, плакаты оставили под стенами.

Фото: panorama.am

Напомним, на выходных власти Азербайджана и Армении сообщили о вооруженном столкновении на границе двух государств. В Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, после чего попытались захватить армянский опорный пункт. В свою очередь Азербайджан объявил Армению в провокации, отметив, что армянские военные открыли огонь из артиллерии.

В понедельник, 13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.