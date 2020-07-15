В Ровенской области смягчают карантин. Фото: "Страна"

Ровенская область 15 июля покинула список областей, не готовых к смягчению карантина. В этот же день в регионе позволили возобновить работу заведений общепита и кинотеатров.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации. 

"Ровенская вышла из "красной зоны", поэтому принимать посетителей в помещениях ресторанов и кафе, других заведений питания разрешено. Кроме работников, соблюдать все карантинные нормы должны и посетители", - сообщил губернатор области Виталий Коваль. 

Сообщается, что областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже позволила возобновить работу ресторанов, кафе и баров в помещениях, а также учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

В облгосадминистрации напомнили правила, по которым должны работать заведения:

  • обязательный температурный скрининг на входе;
  • не более 50% заполненных мест;
  • расстояние между столиками - 2 метра;
  • за столом должно находиться не более 4 человек;
  • время закрытия не должно быть позже 23:00;
  • проветривание и дезинфекция помещений;
  • наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Минздраве готовятся продлить адаптивный карантин в Украине до конца лета.

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