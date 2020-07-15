В течение первого полугодия интенсивность трафика на киевских дорогах выросла на 7%.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в среду, 15 июля.

"В Киеве на 7% возросла интенсивность транспортных потоков, по сравнению с первым полугодием прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самая большая интенсивность наблюдалась на Броварском проспекте в обоих направлениях (в направлении выезда из столицы - вырос на 25%; въезда - на 33%).

Кроме того, интенсивность транспортных потоков возросла на перекрестке ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого (в направлении Майдана Независимости - вырос на 16%; Бессарабской площади - на 13%), на Одесской трассе (в направлении выезда из столицы - вырос на 4%; въезда - остался постоянным) и на Житомирской трассе (вырос на 9% в обоих направлениях).

Также трафик снизился на перекрестке просп. Академика Палладина и ул. Академика Вернадского и на ул. Богатырской, а остался прежним на Гостомельском шоссе, просп. Лобановского и на перекрестке просп. Победы и Воздухофлотского.

Напомним, в июне стало известно, что Киев занял 12-е место в мире по уровню пробок, догнав Джакарту и Бангкок.

Также мы писали, что по длине пробок Киев перегнал 20-миллионный Мехико.