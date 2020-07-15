На заседании в среду, 15 июля, Кабмин одобрил законопроект, в соответствии с которым украинцы, которые нарушают масочный режим в общественных местах, должны будут заплатить штраф в размере от 170 до 255 гривен. А вот владельцам заведений, где посетители не носят маски, придется заплатить от 3400 до 5100 грн.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Законопроект подал министр юстиции Денис Малюська. Он предлагает изменить Кодекс об административных правонарушениях. В частности, статью 44-3 КоАП планируется дополнить частью 2, согласно которой нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов и защитных масок, которые закрывают рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть, от 170 до 255 грн.

Кроме того, изменится статья 219 КоАП, согласно которой исполнительные комитеты (а в населенных пунктах, где не созданы исполкомы – исполнительные органы, которые выполняют их полномочия) сельских, поселковых, городских советов рассматривают дела об админправонарушениях, которые предусмотрены вышеуказанной частью 2 статьи 44-3.

Также уточняется, что суды рассматривают дела, предусмотренные частью 1 статьи 44-3 КоАП. А в статье 222 указывается, что органы Нацполиции рассматривают дела про админправонарушения по вышеупомянутой ч. 2 статьи 44-3 КоАП.

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект, в соответствии с которым, собственники общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим, должны будут заплатить штраф от 3400 до 5100 гривен. Размер такого штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен).

Напомним, в Кабмине предложили платить от 850 гривен избитым и изнасилованным украинцам.

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