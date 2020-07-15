С сегодняшнего дня украинцы могут въехать в 30-километровую зону на территории Венгрии, но не задерживаться там дольше суток. Об этом говорится в распоряжении Министерства иностранных дел Венгрии, сообщается на сайте Закарпатской ОГА.

"Согласно распоряжению Министерства иностранных дел Венгрии, которое вступает в силу 15 июля 2020 года, граждане соседних стран, принадлежащих к "красной" и "желтой" категориям, смогут въехать в 30-километровую зону на территории Венгрии", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что въехавшие граждане не должны покидать пределы 30-километровой зоны и должны покинуть страну в течение суток. Также Венгрия пускает на свою территорию украинцев, если они проезжают страну транзитом. Разрешены также грузовые перевозки.

В ОГА напоминают, что в выходные правительство Венгрии приняло решение об ужесточении правил пересечения государственной границы с 15 июля. Так, Венгрия классифицирует страны на три категории - красную, желтую и зеленую - в зависимости от уровня коронавирусной эпидемии.

Граждане Венгрии могут въехать из страны, обозначенной зеленым цветом, без контроля. Въезжая из страны, обозначенной желтым или красным цветом, они подвергаются медицинской проверке и должны пройти карантин в течение 14 дней. Что касается иностранцев, то из стран, обозначенных желтым цветом, они могут въехать на тех же условиях, что и венгерские граждане, а из стран, обозначенных красным цветом, въезд запрещен. Украина - в "красной" категории. Списки стран будут пересматривать каждую среду и вносить в них коррективы.

Ранее "Страна" писала о тм, что Кабмин понизил критерии для попадания стран в "зеленый" коронавирусный список.

Также мы сообщали, что украинцам разрешили въезд в Россию с тестом на коронавирус, у жителей "ЛДНР" его пока не просят.