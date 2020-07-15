Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Минские соглашения и конфликт на Донбассе.

Об этом со ссылкой на слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в среду, 15 июля, сообщает "ТАСС".

"В центре разговора была реализация Минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины", — заявил Зайберт.

Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии.

Напомним, в конце июня Меркель объяснила почему с Кремлем нужно сотрудничать, несмотря на гибридность его политики. По ее словам, "есть веские причины снова и снова вступать в конструктивный диалог с Россией" из-за "большого стратегического влияния" на диктаторов Сирии и Ливии, а также на другие страны, которые находятся близко к Европе.

Также мы писали, что у Путина прогнозируют "крайне негативные последствия", если Украина выйдет из Минских соглашений.